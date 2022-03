Schaatsbond doet mee aan project tegen seksuele intimidatie

Schaatsbond KNSB doet mee aan een Europees project tegen seksuele intimidatie. Het gaat daarbij om te beginnen om de aanwezigheid dinsdag in Montpellier bij een conferentie over het onderwerp, gehouden bij het begin van het WK kunstrijden.

“Het is de eerste zichtbare activiteit van een internationaal project waaraan de KNSB deelneemt”, laat de bond weten. “Doel is om jonge Europese schaatsers te beschermen tegen seksuele intimidatie.”

De Franse kunstrijdster Sarah Abitbol, enkele jaren geleden slachtoffer in een omvangrijk schandaal, is een van de sprekers op de bijeenkomst.

De Franse schaatsbond nam mede op voorspraak van de regering na eerdere misstanden het initiatief om tot actie over te gaan, samen met de internationale schaatsunie ISU. De Hongaarse bond én de KNSB werden bereid gevonden mee te doen.

“Nederland is een groot schaatsland en dus is het begrijpelijk dat de ISU bij ons aanklopte. Wij doen graag mee”, aldus Jurre Trouw, manager sportparticipatie van de KNSB. “Dat doen we niet omdat er bij ons ook van alles mis is, integendeel. Maar wij lopen liever voor de muziek uit, dan dat we achteraf onze wonden moeten likken.”