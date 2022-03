Sprinter Ewan mist ook Gent-Wevelgem door ziekte

De Australische wielrenner Caleb Ewan neemt niet deel aan Gent-Wevelgem, een koers uit de WorldTour die zondag wordt verreden. Zijn ploeg Lotto-Soudal meldt dat de rappe sprinter nog niet hersteld is van een buikgriep. Die hield hem al uit Milaan-Sanremo, de voorjaarsklassieker waar hij tot de favorieten behoorde.

Ewan (27) mist woensdag ook al de Minerva Classic Brugge-De Panne. Voor zijn fysieke tegenslag had de Australiƫr dit jaar al drie overwinningen geboekt. Hij won ritten in de Ronde van Saudi-Arabiƫ, de Ronde van de Var en Tirreno-Adriatico. Bij zijn eerste optreden op Belgische wegen, eind februari in Kuurne-Brussel-Kuurne, werd Ewan tweede achter de Nederlander Fabio Jakobsen.