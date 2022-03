Tennisser Djokovic voert wereldranglijst weer aan

Novak Djokovic voert de wereldranglijst weer aan. De Servische tennisser werd drie weken geleden onttroond door Daniil Medvedev, maar de Rus raakte zijn leidende positie weer kwijt na zijn nederlaag tegen de Fransman Gaël Monfils in de derde ronde van het masterstoernooi in Indian Wells.

Botic van de Zandschulp klom vijf plaatsen en is nu de nummer 42 van de wereldranglijst. De Nederlander haalde afgelopen week de derde ronde in Indian Wells. Tallon Griekspoor zakte van de 54e naar de 57e positie.

Arantxa Rus is op de 75e positie de best geklasseerde Nederlandse tennisster op de wereldranglijst van de vrouwen. Rus, die in Indian Wells in de eerste ronde werd uitgeschakeld, zakte zes plaatsen ten opzichte van de vorige ranglijst.