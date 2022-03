Van de Zandschulp in Miami mogelijk in tweede ronde tegen Fritz

Tennisser Botic van de Zandschulp speelt in de tweede ronde van het masterstoernooi van Miami mogelijk tegen Taylor Fritz. De Amerikaan, als elfde geplaatst, schreef zondag het masterstoernooi van Indian Wells op zijn naam. Om tegen Fritz aan te treden moet Van de Zandschulp, de mondiale nummer 42, in de openingsronde eerst een nader te bepalen qualifier zien te verslaan.

Tallon Griekspoor neemt het in de eerste ronde op tegen de Argentijn Francisco Cerundolo, de nummer 103 van de wereld. Bij winst wacht Griekspoor, die 57e staat op de wereldranglijst, een duel met de als zestiende geplaatste Amerikaan Reilly Opelka.

De Rus Daniil Medvedev is in Miami als eerste geplaatst, Alexander Zverev uit Duitsland is bij absentie van Rafael Nadal en Novak Djokovic de nummer 2 van de plaatsingslijst.

Het hoofdtoernooi begint voor de mannen op woensdag.