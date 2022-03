Basketballer LeBron James leidt Lakers in NBA langs oude liefde

Basketballer LeBron James heeft Los Angeles Lakers in de NBA naar een overwinning op zijn oude club Cleveland Cavaliers geholpen. De 37-jarige Amerikaan, die werd toegejuicht en toegezongen door de toeschouwers in Cleveland, tekende met 38 punten, 12 assists en 11 rebounds voor een zogeheten triple-double. De Lakers versloegen de Cavaliers met 131-120.

“Ik wilde gewoon winnen, dat is het enige wat telt voor me”, antwoordde James op de vraag of deze zege voor hem extra speciaal was. “We hadden deze overwinning hard nodig.”

James debuteerde in de NBA voor Cleveland Cavaliers en keerde in 2014 terug bij die club, nadat hij met Miami Heat twee keer kampioen was geworden. De basketballer bezorgde de ‘Cavs’ in 2016 hun eerste titel in de NBA. Twee jaar later stapte James over naar de Lakers, waarmee hij ook kampioen werd.

De zeventienvoudig NBA-winnaar uit LA moet nu hard werken om de play-offs te halen. De Lakers boekten in Cleveland hun 31e zege van het seizoen en daar staan 41 nederlagen tegenover. De ploeg van James staat op de negende plaats in het westen, een positie die deelname betekent aan de voorrondes van de play-offs. Die beginnen komende maand. De Cavaliers koersen met 41 zeges tegen 31 nederlagen rechtstreeks af op deelname aan de play-offs.