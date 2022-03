Geen zorgen om hart van wielrenner Colbrelli na onderzoek

De Italiaanse wielrenner Sonny Colbrelli heeft geen problemen met zijn hart. Zijn ploeg Bahrain-Victorious maakte dat bekend na medisch onderzoek in het ziekenhuis van Girona. Colbrelli zakte maandag na de eerste etappe van de Ronde van Catalonië in elkaar en moest gereanimeerd worden.

De 31-jarige Italiaan werd daarna naar het ziekenhuis in Girona gebracht. “Hij was toen bij bewustzijn en voelde zich oké”, aldus Bahrain-Victorious dinsdagochtend in een update. “Hij heeft contact met zijn familie en vrienden terwijl hij herstelt in het ziekenhuis. Sonny ondergaat vandaag meer tests om de oorzaak van het incident van maandag te achterhalen. Alle hartonderzoeken die zijn uitgevoerd, leverden geen reden tot zorg op en lieten geen aangetaste functies zien.”

Colbrelli, die afgelopen najaar Europees kampioen op de weg werd en daarna ook Parijs-Roubaix won, was in de eerste etappe als tweede gefinisht achter de Australiër Michael Matthews. De Italiaan liet vanuit het ziekenhuis op de sociale media ook alweer van zich horen. Colbrelli stapte onlangs vanwege bronchitis af in Parijs-Nice en sloeg om die reden zaterdag de klassieker Milaan-Sanremo over.