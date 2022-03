Golficoon Mickelson ontbreekt op Masters na kritiek op PGA Tour

Golfer Phil Mickelson ontbreekt voor het eerst sinds 1994 op de Masters, de major op de banen van Augusta. De 51-jarige Amerikaan, zesvoudig majorwinnaar, uitte vorige maand felle kritiek op de organisatie van de Amerikaanse PGA Tour. Mickelson had echter al snel spijt van zijn harde woorden en besloot daarna een tijdje rust te nemen.

De Amerikaan ontbreekt nu op de deelnemerslijst van de Masters, van 7 tot en met 10 april op Augusta. Mickelson won het befaamde groene jasje op de major in eigen land in 2004, 2006 en 2010. Vorig jaar zegevierde de Amerikaan voor de tweede keer op het PGA Championship, waarmee hij de oudste majorwinnaar ooit werd. Mickelson won in zijn carrière ook een keer het Brits Open.

Mickelson verweet de PGA Tour recentelijk “onaangename hebzucht”, omdat de organisatie van de tour vrijwel alle mediarechten bezit, ook op beelden van de golfers. De Amerikaan kwam al snel tot inkeer en zei in een uitgebreid bericht op Instagram dat zijn uitlatingen “roekeloos” waren.