Hockeysters zonder speelsters Amsterdam en Den Bosch naar India

De Nederlandse hockeysters reizen volgende maand zonder de speelsters van Amsterdam en Den Bosch af naar India voor twee duels in de Pro League. De duels zijn door de internationale hockeyfederatie FIH voor 8 en 9 april vastgesteld, terwijl Amsterdam en Den Bosch een week later in het finaleweekend van de Euro Hockey League uitkomen.

Hockeybond KNHB heeft in verband met het drukke programma besloten om de internationals van de twee topclubs niet te laten afreizen naar India. Bij Den Bosch spelen onder anderen Frédérique Matla en Lidewij Welten, bij Amsterdam staat Maria Verschoor onder contract.

Ook bondscoach Jamilon Mülders is er niet bij in India, wegens privéomstandigheden. Hij wordt vervangen door assistent-trainer Joost Bitterling en Daan Sabel, normaal gesproken betrokken bij Jong Oranje.

De wedstrijden tegen India werden eerder uitgesteld wegens het coronavirus. Omdat begin april voor Jong Oranje het WK op het programma staat, kunnen ook veel talenten niet voor het grote Oranje uitkomen.