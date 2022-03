Ook algemeen directeur Van der Plas verlaat gymnastiekunie KNGU

Algemeen directeur Marieke van der Plas vertrekt bij de Nederlandse gymnastiekunie KNGU. Van der Plas gaat per 1 mei aan de slag bij de Rutgers Stichting. Eerder dit jaar vertrok ook al technisch directeur Mark Meijer bij de KNGU. Afgelopen jaar stopten de bondscoaches Gerben Wiersma en Bram van Bokhoven.

Van der Plas (45) werkt sinds 2017 als algemeen directeur bij de gymnastiekunie. Ze kreeg te maken met een groot schandaal binnen de turnsport. In 2020 traden tal van Nederlandse oud-turnsters naar buiten met hun verhalen over misbruik en grensoverschrijdend gedrag. Diverse coaches werden beschuldigd, onder wie Wiersma en Vincent Wevers. De KNGU gaf opdracht tot een diepgaand onderzoek en schakelde ook het Instituut Sportrechtspraak in. Maandag behandelde het ISR de zaak tegen Wevers, wiens contract bij de KNGU eind vorig jaar niet werd verlengd.

“Het is dankzij de bevlogenheid en de enorme betrokkenheid van Marieke dat we als sportbond professioneler, financieel meer solide en betekenisvoller zijn geworden”, zegt voorzitter Monique Kempff. “Het bestuur van de KNGU is Marieke in het bijzonder dankbaar voor haar rol als directeur ten tijde van de crisis in onze sport. Er is respect en waardering voor de wijze waarop zij de signalen over misstanden en het grensoverschrijdend gedrag in onze sport heeft opgepakt en aangekaart. Mede door haar vasthoudendheid heeft zij de noodzakelijke cultuurverandering afgedwongen. Deze cultuurverandering is vanzelfsprekend nog steeds werk in uitvoering.”

Van der Plas zegt “vol trots” terug te kijken op “mooie en intensieve jaren”, waarin de coronacrisis veel impact had op onder meer de binnensporten. “Het waren ook jaren die in het teken stonden van de spiegel die oud-turnsters ons voorhielden. De ervaringen die zij deelden, raken mij tot de dag van vandaag”, aldus Van der Plas. “Door hun moed konden we een versnelling maken in de ingezette cultuuromslag en ook werden de eerste stappen gezet in de langverwachte nazorg en erkenning voor slachtoffers. Vol vertrouwen kijk ik naar de toekomst. Met onze pedagogische visie is de basis gelegd voor de toekomst van talentontwikkeling en topsport, het (nog beter) inrichten van het wedstrijdaanbod en de doorontwikkeling van de coachopleidingen. Zo laten we zien dat plezier en medailles hand in hand gaan.”