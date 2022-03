Rentree tennisser Wawrinka na twee operaties in een jaar

Tennisser Stan Wawrinka maakt na ruim een jaar afwezigheid zijn rentree. De 36-jarige Zwitser doet volgende week met een wildcard mee aan het challengertoernooi van Marbella, het Andalusiƫ Open. Wawrinka onderging afgelopen jaar twee operaties vanwege een voetblessure.

De drievoudig grandslamwinnaar speelde in maart vorig jaar voor het laatst op de ATP Tour. Wawrinka werd toen zowel in Rotterdam als Doha in de eerste ronde uitgeschakeld. De Zwitser had op dat moment al last van zijn linkervoet en liet zich uiteindelijk opereren. Enkele maanden later was nog een operatie nodig. De voormalig nummer 3 van de wereld is als gevolg van zijn fysieke problemen afgezakt naar de 232e plaats op de wereldranglijst.

Wawrinka won zestien ATP-titels, waaronder drie grandslamtoernooien: de Australian Open in 2014, Roland Garros in 2015 en een jaar later de US Open. De Zwitser pakte in 2008 op de Spelen van Beijing olympisch goud met landgenoot Roger Federer in het dubbelspel.