Wielrenner Colbrelli laat vanuit ziekenhuis van zich horen

De Italiaanse wielrenner Sonny Colbrelli heeft vanuit het ziekenhuis via sociale media van zich laten horen. De Europees kampioen op de weg en meest recente winnaar van Parijs-Roubaix zakte maandag in elkaar na de eerste etappe in de Ronde van Catalonië, waarin hij als tweede was geëindigd achter de Australiër Michael Matthews. Hij kreeg hartmassage en werd daarna naar het hospitaal in Girona gebracht voor nader onderzoek.

Ritwinnaar Matthews scheef op Instagram: “hopelijk ben je in orde maat en ik wens je een snel herstel”. Colbrelli reageerde daarop met de tekst: “heel erg bedankt en gefeliciteerd”. De 31-jarige Italiaan deelde ook heel wat steunbetuigingen via Instagram Stories.

Zijn ploeg Bahrain-Victorious publiceerde maandagavond een korte verklaring. “Na de sprint was Colbrelli bewusteloos. Hij onderging verdere medische hulp en zijn toestand was stabiel toen hij in een ambulance naar het ziekenhuis werd gebracht om zijn toestand verder te onderzoeken.” Colbrelli ontbrak zaterdag in Milaan-Sanremo omdat hij nog teveel last had van bronchitis, waardoor hij eerder deze maand moest opgeven tijdens Parijs-Nice.

Bahrain-Victorious maakte dinsdagochtend bekend dat ook Jack Haig de Ronde van Catalonië verlaat. De 28-jarige Australiër voelt zich volgens de ploeg niet lekker.