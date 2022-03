Handbalster Abbingh in verwachting

Handbalinternational Lois Abbingh is in verwachting van haar eerste kind. Dat bevestigt de speelster die Oranje met de winnende treffer aan de wereldtitel hielp in 2019 op de website van haar Deense club Odense Handbold. De Groningse zal in oktober bevallen en mist dus het EK, dat een maand later wordt gehouden.

“We zijn zo blij met de komst van ons eerste kind”, zegt de 29-jarige Abbingh. “Op dit moment doe ik er natuurlijk alles aan om voor de gezondheid van de baby te zorgen. Daarna kijk ik er naar uit om weer voor medailles te strijden voor Odense. Tot die tijd zal ik de meiden aanmoedigen vanaf de zijlijn.”

“Lois is een fantastische handbalster en daarom zal het natuurlijk moeilijk zijn om het de komende tijd zonder haar kwaliteiten te moeten stellen”, zegt clubdirecteur Lars Peter Hermansen. “Maar we zijn natuurlijk blij voor de familie. Felicitaties voor haar en haar familie.”

Abbingh speelt sinds 2020 voor Odense.