Nieuwe opzet Premier League darts kan Van Gerwen wel bekoren

Michael van Gerwen is vooralsnog tevreden over de nieuwe opzet van de Premier League darts. In plaats van losse speelrondes per avond wordt er nu op elke avond een minitoernooi gespeeld volgens een afvalsysteem.

“Voor de mensen thuis en het publiek dat er eenmalig is, is het leuk. Je kijkt namelijk naar een climax toe. En met een beetje geluk zie je je favoriete speler vaker opkomen dan één keer”, aldus Van Gerwen.

“Aan de andere kant vraag je je af: wat doet dit na veertien of vijftien weken, omdat je vaak tegen dezelfde tegenstanders speelt? Is het dan nog steeds leuk? Dat moet de toekomst uitwijzen. De PDC doet er alles aan om het zo leuk mogelijk te maken voor de mensen thuis.”

Van Gerwen (32) won de Premier League al vijf keer, maar in 2020 en 2021 moest hij de titel aan respectievelijk Glen Durrant en Jonny Clayton laten. “Het is eigenlijk een groot demonstratietoernooi, maar na het WK wel het belangrijkste evenement. Je moet nu op één avond drie wedstrijden op het allerhoogste niveau winnen en het geeft veel voeldoening als dat lukt.”

Van Gerwen neemt het donderdagavond in de eerste ronde op tegen Michael Smith, de nummer 2 van het afgelopen WK.