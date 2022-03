Op doping betrapte kunstrijdster Valieva weer op het ijs

Kunstrijdster Kamila Valieva komt vrijdag voor het eerst sinds haar met veel ophef omgeven optreden tijdens de Winterspelen van Beijing weer in actie. De 15-jarige Valieva won met het team goud in de landenwedstrijd. Een dag later bleek dat ze al voor de Spelen was betrapt op doping, maar dat het Russische antidopingbureau Rusada haar slechts voorlopig had geschorst en die sanctie al een dag later had teruggedraaid.

Het zorgde voor veel commotie en Valieva was daardoor zo van slag dat ze het verwachte individuele goud misliep. Vanaf vrijdag neemt ze in eigen land deel aan een wedstrijd in Saransk. De dopingzaak speelt nog steeds, het Rusada heeft zes maanden om tot een straf te komen.

Woensdag beginnen in het Franse Montpellier de wereldkampioenschappen. Valieva en haar Russische collega’s zijn daar niet welkom als gevolg van de Russische inval in Oekra├»ne.