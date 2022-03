Tennisser Griekspoor ook in Miami niet door openingsronde

Het is tennisser Tallon Griekspoor niet gelukt voor het eerst een wedstrijd te winnen op een masterstoernooi. De nummer 2 van Nederland en de mondiale nummer 57 moest in de openingsronde van het masterstoernooi van Miami zijn meerdere erkennen in de Argentijn Francisco Cerundolo. Het werd 7-5 4-6 6-3 voor de nummer 103 van de wereld.

In de beslissende set werd Griekspoor bij 1-1 gebroken en bij 5-3 leverde hij opnieuw zijn servicegame in, op love. Cerundolo maakte het na 2 uur en 22 minuten af met een eenvoudige volley.

Twee weken geleden kwam Griekspoor (25) ook niet voorbij de eerste ronde op het masterstoernooi van Indian Wells. Dat betekende zijn debuut op een masterstoernooi, het niveau onder de grandslamtoernooien.

Botic van de Zandschulp doet ook mee in Miami. Hij neemt het op tegen Michail Koekoesjkin uit Kazachstan.