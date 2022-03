‘Winnen en publiek het beste medicijn’ voor darter Van Gerwen

Michael van Gerwen heeft de afgelopen jaren voor een darter van zijn statuur ondermaats gepresteerd. Volgens de drievoudig wereldkampioen, die donderdagavond als koploper aan de Premier League-avond in Ahoy begint, kunnen zijn mindere prestaties ook niet los worden gezien van de uitbraak van het coronavirus.

Sinds zijn laatste optreden in Ahoy, op 28 maart 2019, is er wel het nodige veranderd voor Van Gerwen (32). Waar hij destijds op veel toernooien nog een klasse apart was, is hij nu een stuk kwetsbaarder. Op de wereldranglijst is hij afgezakt naar plek 4.

Tijdens de Premier League, de competitie die hij al vijf keer wist te winnen, was hij dit seizoen al op twee avonden de beste en anderhalve week geleden won hij in Duitsland voor het eerst in lange tijd weer een toernooi.

“Het is een kwestie van hard blijven werken, vertrouwen in jezelf blijven houden en te allen tijde er voor de volle 100 procent voor gaan. Ik weet waartoe ik in staat ben. Het is niet dat ik nu veel beter aan het spelen ben, maar ik ben wel veel effectiever. Daar gaat het om: toeslaan op de juiste momenten”, aldus Van Gerwen. “Wat hard werken inhoudt? Veel toernooien blijven gooien en niet te veel skippen. Zorgen dat je in een flow komt. Er is maar één medicijn om erbovenop te komen en dat is wedstrijden en toernooien winnen.”

Die flow kreeg Van Gerwen maar niet te pakken tijdens de coronacrisis en zijn laatste majortitel dateert van eind 2020. “Er zijn zoveel factoren waardoor dit tot stand is gekomen. De coronaperiode én ik kreeg tijdens het WK zelf corona. En dan zijn er ook nog spelers die veel beter gooien tegen je dan ze eigenlijk kunnen”, aldus Van Gerwen.

“Voor publiek gooien is zoveel leuker en dat hebben we lang moeten missen. Spelen zonder fans zorgt voor een heel ander soort druk en dat heeft de resultaten zeker beïnvloed. Ineens wonnen veel meer spelers majors. Tijdens corona ben ik erachter gekomen dat ik het nog hartstikke leuk vind wat ik doe. Het was een soort rollercoaster en het ging altijd maar door, je was net een soort trekpop. Daar moet je een goede balans in vinden en die heb ik nu. Ik voel me lekker en ik weet wat ik kan, want ik heb best wel een beetje talent.”

Van Gerwen kijkt uit naar zijn terugkeer in Ahoy, waar hij donderdagavond begint tegen Michael Smith. “Ik moet het nu alleen doen, hé? Ik heb geen Raymond meer”, zei Van Gerwen, doelend op Raymond van Barneveld. “De opkomst gaat me zeker kippenvel bezorgen, maar spelen in Ahoy zorgt 100 procent voor extra druk. Gelukkig merk ik dat spelers weer anders naar me gaan kijken.”