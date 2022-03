Barty over toekomstplannen: wacht maar rustig af

Ashleigh Barty laat voorlopig niets los over haar toekomstplannen. De Australische tennisster maakte woensdag bekend dat ze per direct haar loopbaan beëindigt, hoewel ze pas 25 jaar is en de wereldranglijst aanvoert. Een dag later gaf Barty in Brisbane een toelichting op haar besluit.

“Ik heb altijd al meer tijd willen hebben om op een andere manier een bijdrage te leveren aan de wereld’́’, aldus Barty. “Nu heb ik die kans. Ik heb het geluk dat ik via het tennis zoveel kansen heb gekregen. Nu ben ik klaar om iets terug te doen met dingen waarvoor ik passie heb.”

Wat dat is, wilde de drievoudig grandslamwinnares niet zeggen. “Jullie moeten het afwachten”, zei Barty tegen journalisten. “Ik ga daar nu niets over zeggen. Geduld is een schone zaak. Jullie gaan het zien.”

Barty staat bekend als een groot sportliefhebber, die eerder het tennis al even verruilde voor cricket en ook aardig kan golfen. Ze gaat trouwen met de Australische golfer Garry Kissick, die haar eind vorig jaar ten huwelijk vroeg. Een trouwdatum is inmiddels gepland, al wilde Barty niet zeggen wanneer dat is. “Ik houd van sport, ik ben zoals zoveel Australiërs sportgek. Ik ben altijd een sporter geweest die verschillende dingen wil proberen, maar we zullen zien wat ik ga doen.”

De nummer 1 van de wereld won begin dit jaar voor eigen publiek in Melbourne de Australian Open. Na de finale tegen de Amerikaanse Danielle Collins speelde ze geen partij meer. Voor haar coach Craig Tyzzer kwam het niet als een verrassing dat Barty onlangs besloot te stoppen. “Nadat ze in 2019 Roland Garros had gewonnen, was het eerste dat ze tegen me zei: ‘Kan ik nu stoppen?'”

Tyzzer wist Barty over te halen nog even door te gaan, met winst van Wimbledon vorig jaar en onlangs de Australian Open als resultaat. “Het is geen schok voor me dat ze nu stopt. ‘Ash’ doet altijd haar eigen ding. Toen we samen begonnen, zei ze al dat ze het op haar manier wilde doen. Ik denk dat dit het juiste moment is om te stoppen. Er zit voor haar niets meer in de tank.”