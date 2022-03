Darter Van Gerwen met veel moeite naar laatste vier in Ahoy

Darter Michael van Gerwen heeft zich tijdens de Premier League-avond in Ahoy met veel moeite verzekerd van een plek in de halve finales. De vijfvoudig winnaar was in Rotterdam in de eerste ronde met 6-5 te sterk voor de Engelsman Michael Smith, die twee matchdarts onbenut liet. Van Gerwen kwam tot een gemiddelde van slechts 89,53.

Bij de laatste vier neemt Van Gerwen (32) het later op de avond op tegen Jonny Clayton uit Wales, die zijn landgenoot Gerwyn Price met 6-5 versloeg. De andere halve eindstrijd gaat tussen de Schot Peter Wright en Joe Cullen uit Engeland.

Tijdens de Premier League wordt dit seizoen op elke avond een minitoernooi gespeeld volgens een afvalsysteem.