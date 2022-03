Jakobsen geeft wielerploeg Quick-Step extra kans in Gent-Wevelgem

Met Fabio Jakobsen achter de hand als topsprinter ziet wielerploeg Quick-Step Alpha Vinyl zondag volop kansen in Gent-Wevelgem. Vaak zorgde de afgelopen jaren de laatste beklimming van de Kemmelberg voor een schifting. Voor dat werk heeft de Belgische ploeg met onder anderen de Deen Kasper Asgreen en de Belg Yves Lampaert twee specialisten.

“We hebben voor zondag een ploeg waarmee we in verschillende scenario’s goed voor de dag kunnen komen”, zegt ploegleider Tom Steels. “We kunnen offensief rijden op en rond de Kemmelberg, maar we hebben met Fabio Jakobsen ook een man voor in de massasprint als het na de laatste klim allemaal weer bij elkaar komt. We zijn zeer gemotiveerd en vol vertrouwen.” Steels won Gent-Wevelgem zelf twee keer, in 1996 en 1999 toen de koers nog vaak het domein van de sprinters was.

Gent-Wevelgem heeft de laatste jaren de karakteristieke doorkomsten op de zogenoemde plugstreets. Het zijn drie deels onverharde stroken, opgenomen in het parcours als eerbetoon aan de slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog. De laatste beklimming van de Kemmelberg, langs de steilste kant, ligt op zo’n 35 kilometer voor de finish.