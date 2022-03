Paarrijders Tsiba/Danilova negende op WK kunstrijden

Kunstrijders Michel Tsiba en Daria Danilova zijn bij de WK in het Franse Montpellier als negende geëindigd bij het paarrijden. Ze kwamen tot een totaalscore van 148,55 punten. De titel ging naar het Amerikaanse koppel Brandon Frazier en Alexa Knierim met 221,09 punten.

Het Nederlandse duo had zich op de korte kür als elfde geplaatst voor de vrije kür. Daar kwamen ze tot een score van 99,03 en wisten ze het Britse koppel Christopher Boyadji en Zoe Jones nog te passeren. Ook schoven ze nog een plek op door de opgave van de Amerikanen Timothy Leduc en Ashley Cain-Gribble.

Voor Tsiba en Danilova is het de tweede keer dat ze meedoen aan de WK. Vorig jaar in Stockholm eindigden ze op de korte kür als 22e en plaatsten ze zich niet voor de vrije kür. Het duo wist zich niet te kwalificeren voor de Olympische Spelen in Beijing eerder dit jaar.

Bij de WK mogen de kunstrijders uit Rusland en Belarus niet meedoen vanwege de Russische inval in Oekraïne. Ook de Chinese koppels ontbraken, waardoor de gehele top 5 van de Spelen niet op het ijs in Montpellier verscheen. Er deden uiteindelijk veertien koppels mee aan de WK.