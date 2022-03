Pérez weet zeker dat Red Bull er nu veel beter voor staat

De auto’s van Red Bull zullen bij de wedstrijd van het komend weekeinde in de Formule 1 in Saudi-Arabië niet met dezelfde problemen te maken krijgen als het afgelopen weekeinde in Bahrein. Dat is de overtuiging van Sergio Pérez, de Mexicaanse teamgenoot van wereldkampioen Max Verstappen. Bij de opening van het seizoen vielen de beide wagens van de renstal uit.

“Het team heeft inmiddels heel goed door waardoor deze tegenslag werd veroorzaakt”, aldus Pérez. “We weten daarom wat we moeten doen om te voorkomen dat het weer gebeurt. Ik maak me daarom geen zorgen. Ik denk dat het allemaal in orde is nu.”

“We hadden pech”, vervolgt Pérez. “Dat kan gebeuren. Ook daarover hoeven we niet in paniek te raken. Het seizoen is lang en er komen nog genoeg kansen om de opgelopen achterstand goed te maken. Als we de auto’s kunnen blijven verbeteren heb ik er alle vertrouwen in.”

Topadviseur Helmut Marko had eerder een toelichting gegeven op de oorzaken van de problemen. “Simpel gezegd heeft een vacuüm in het brandstofsysteem ervoor gezorgd dat de motoren in beide auto’s zonder benzine kwamen te zitten. Zonder exacte cijfers te geven, kan ik melden dat beide auto’s nog genoeg benzine in de tank hadden zitten. Ik denk dat we het probleem voor dit weekeinde kunnen oplossen.”

Verstappen viel zondag in Bahrein enkele rondes voor het einde uit, terwijl hij op de tweede plek lag achter Ferrari-coureur Charles Leclerc. Pérez spinde in de laatste ronde en haalde daardoor de finish niet.