Thiem en Wawrinka terug op tennisbaan in Marbella

Tennissers Dominic Thiem en Stan Wawrinka maken volgende week na lang blessureleed hun rentree op het challengertoernooi van Marbella. Thiem liep bij een grastoernooi in dezelfde Spaanse stad vorig jaar een polsblessure op. Wawrinka kwam vorig jaar in maart voor het laatst in actie.

“Ik wil weer wennen aan de wedstrijden na al deze maanden en ik denk dat dit de goede manier is om weer te beginnen”, zei Thiem. “Het is een heel heel zware periode voor mij geweest en weer terug in competitie zijn is wat ik nodig heb. Ik heb zo lang moeten wachten om weer de baan op te kunnen lopen na alle tegenslagen.”

De 28-jarige Oostenrijker won in 2020 de US Open. Hij is weggezakt naar de 50e plaats op de wereldranglijst. Begin deze maand stelde hij zijn comeback op het toernooi van Indian Wells nog uit. Thiem wilde zijn rentree maken op gravel.

Wawrinka onderging afgelopen jaar twee operaties aan zijn linkervoet. De 36-jarige Zwitser is gezakt naar plaats 232 op de wereldranglijst.