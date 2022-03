Wielerploeg Jumbo-Visma heeft Benoot terug na knieblessure

De Belgische wielrenner Wout van Aert kan vrijdag in de E3 Saxo Bank Classic weer rekenen op de steun van zijn landgenoot Tiesj Benoot, die in Harelbeke zijn rentree maakt. Benoot moest begin deze maand in de Strade Bianche opgeven wegens knieproblemen en kwam sindsdien niet meer in actie.

Benoot kwam afgelopen winter over van Team DSM en is een van de renners bij Jumbo-Visma die Van Aert moeten bijstaan in de klassiekers. De kopman krijgt verder gezelschap van de Belgen Tosh Van der Sande en Nathan Van Hooydonck, de Italiaan Edoardo Affini, de Nederlander Mike Teunissen en de Fransman Christophe Laporte.

Het grootste deel van die ploeg rijdt zondag ook Gent-Wevelgem, een koers die vorig jaar werd gewonnen door Van Aert. Alleen Van der Sande wordt dan vervangen door Nederlands kampioen Timo Roosen.