Glory compenseert kijkers gestaakt kickboksgala met gratis event

Kickboksorganisatie Glory gaat een nieuw evenement organiseren dat gratis te zien is voor bezoekers en online-kijkers van het uit de hand gelopen vechtsportgala van afgelopen weekend. Het is een studio-evenement waar vechters van topniveau in actie komen, aldus de organisatie. Meer details over dit online te volgen evenement worden binnen een week bekendgemaakt.

Het gala liep zaterdag rond het gevecht tussen Amsterdammer Badr Hari en de Pool Arkadiusz Wrzosek uit op rellen, waarna die partij werd gestaakt. Het afsluitende gevecht tussen de Belg Jamal Ben Saddik en de Nederlander Levi Rigters niet niet door.

Glory heeft eerder gezegd de relschoppers te willen straffen en juridisch te laten vervolgen.