Phoenix Suns stelt eerste plaats veilig met zestigste zege in NBA

De basketballers van Phoenix Suns hebben zich verzekerd van de eerste plaats in de westelijke divisie van de NBA. De Suns boekten bij Denver Nuggets al hun zestigste zege van het seizoen: 140-130. Daar staan slechts veertien nederlagen tegenover.

De Suns zijn niet meer te achterhalen door Memphis Grizzlies, dat in het westen op de tweede plek staat met 51 zeges tegen 23 nederlagen. Als best presterende ploeg uit de reguliere competitie is Phoenix Suns in de play-offs verzekerd van thuisvoordeel. Miami Heat voert de ranglijst in het oosten aan met 47-26.

De basketballers uit Phoenix waren in de seizoenen 1992-1993 en 2004-2005 ook de best presterende ploeg in de reguliere competitie. Phoenix Suns bereikte drie keer de NBA-finale, onder meer vorig jaar, maar wacht nog altijd op het eerste kampioenschap. Vorig seizoen moest de ploeg het in de finale afleggen tegen Milwaukee Bucks.

Devin Booker was tegen de Nuggets de topscorer met 49 punten. Chris Paul maakte zijn rentree, nadat hij vijftien wedstrijden had gemist vanwege een gebroken duim. De 36-jarige routinier van de Suns luisterde zijn terugkeer op met 17 punten en 13 assists.