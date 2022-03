Raketaanval nabij Djedda houdt Formule 1 niet tegen

Zelfs een raketaanval op amper 20 kilometer afstand houdt de Formule 1 niet tegen. De teams zijn het ermee eens dat de Grote Prijs van Saudi-Arabië doorgaat. Ze vertrouwen op de informatie van de lokale autoriteiten, die zeggen dat het veilig is in Djedda.

Alle teambazen kwamen na de tweede vrije training bijeen om te worden bijgepraat door directeur Stefano Domenicali van de Formule 1 en voorzitter Mohammed Ben Sulayem van de internationale autosportfederatie FIA. Die gaven de verzekering dat het circuit veilig is en dat de lokale autoriteiten die veiligheid ook kunnen garanderen.

Max Verstappen was tijdens de eerste vrije training een van de eersten die merkte dat er wat aan de hand was. “Het ruikt verbrand. Is dat mijn auto?”, riep de wereldkampioen van Red Bull via de radio naar de pits.

Hij bleek het vuur te ruiken van enkele kilometers verderop. Rebellen uit Jemen hadden een raketaanval uitgevoerd op een oliecomplex van staatsbedrijf Aramco, tevens een van de sponsors van de koningsklasse. Een dikke rookwolk verspreidde zich door de lucht en was goed te zien vanaf het stratencircuit in Djedda. De rebellen zijn Houthi’s die met hulp van Iran strijden tegen de machthebbers van Jemen, die onder meer worden gesteund door Saudi-Arabië.

“De sport moet zich hiertegen verzetten en zich niet laten intimideren door dit soort terrorisme”, meende teambaas Christian Horner van Red Bull. Hij kreeg bijval van Toto Wolff, de teambaas van Mercedes. “De teambazen zijn het er allemaal over eens dat dit door moet gaan. Dit circuit is op dit moment waarschijnlijk de veiligste plek in Saudi-Arabië.”

Voorzitter Ben Sulayem van de FIA benadrukte dat de rebellen het niet gemunt hebben op de coureurs. “Het gaat ze om de economische infrastructuur, niet om burgers en niet om dit circuit. We hebben de verzekering dat dit een veilige plek is en dat er niets zal gebeuren.”

De tweede vrije training begon een kwartier later dan gepland. Ook toen praatte de Formule 1-leiding de teams en coureurs bij over de brand en gaven ze al te kennen dat er veilig kon worden geracet. De Monegask Charles Leclerc reed in die sessie de beste tijd in zijn Ferrari. Verstappen klokte in zijn Red Bull de tweede tijd.

De Grote Prijs van Saudi-Arabië vervolgt zaterdag met de derde vrije training en de kwalificatie. De race is op zondag. Het is de tweede grand prix van dit jaar. Afgelopen zondag won Leclerc de openingsrace in Bahrein en eindigde zijn teamgenoot Carlos Sainz als tweede. Het was de eerste een-twee van Ferrari in jaren.

Verstappen haalde het einde van de race niet en bleef puntloos. De Limburger viel drie ronden voor het einde stil door een defect in het brandstofsysteem.