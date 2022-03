Revaliderende golfer Woods staat op startlijst Masters Augusta

Golfer Tiger Woods staat op de deelnemerslijst van de Masters. Dat is opvallend, want de vijftienvoudig majorwinnaar lijkt nog ver verwijderd van een rentree, ook al werkt hij hard aan zijn comeback na zijn zware auto-ongeval in februari 2021.

Het is ook zeer onwaarschijnlijk dat de 46-jarige Woods afslaat op 7 april in het majortoernooi op de banen van Augusta. De toernooi-organisatie zet genodigden op de startlijst totdat ze zich zelf afmelden.

Woods raakte zwaargewond toen hij ruim een jaar geleden met hoge snelheid met zijn auto van de weg raakte en crashte. Hij moest diverse operaties ondergaan en vooral zijn rechterbeen was ernstig verminkt.

De golfer zegt nog altijd te geloven in een comeback. “Je zult me ooit weer zien op de PGA Tour, ik weet alleen nog niet wanneer,” zei Woods onlangs.

Tot nu toe schreef Woods 82 PGA-titels op zijn naam en stond hij 683 weken op de nummer-1 positie.