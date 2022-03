Team van Verstappen verwacht geen problemen meer in Saudi-Arabië

Het Formule 1-team van Red Bull verwacht dit weekeinde in Saudi-Arabië geen technische problemen meer aan de auto. De renstal van wereldkampioen Max Verstappen zegt het probleem te hebben opgelost dat vorige week in Bahrein het einde van de race betekende voor zowel de Nederlander als zijn Mexicaanse teamgenoot Sergio Pérez.

“Beide auto’s kregen afgelopen weekeinde te maken met verminderde brandstofdruk”, aldus een woordvoerder van Red Bull in Djedda, waar de tweede grand prix van het seizoen wordt verreden. “Beide auto’s hadden genoeg brandstof aan boord, maar een vacuüm in de pompen zorgde ervoor dat de brandstof niet naar de motor kon worden gebracht. We hebben de benodigde stappen genomen om dit te verhelpen en verwachten dit weekeinde geen problemen.”

Verstappen viel in Bahrein drie rondes voor het einde uit, terwijl hij afkoerste op de tweede plaats achter Ferrari-coureur Charles Leclerc. Pérez strandde in de laatste ronde, met de derde plek voor het grijpen. Red Bull verliet Bahrein zodoende zonder punten.