Tennisser Van de Zandschulp verliest in eerste ronde in Miami

Botic van de Zandschulp is er niet in geslaagd de tweede ronde te bereiken van het masterstoernooi van Miami. Hij werd in de openingsronde met 6-4 6-4 verrast door de Kazach Michail Koekoesjkin.

Na het verlies van de eerste set leverde Van de Zandschulp (26) in de tweede set bij 4-4 zijn service in, waarna Koekoesjkin na een uur en 50 minuten zijn eerste wedstrijdpunt benutte.

Koekoesjkin is afkomstig uit het kwalificatietoernooi. De voormalig nummer 39 van de wereld is afgezakt naar plek 159 op de mondiale ranglijst. Van de Zandschulp staat daarop 42e.

Twee weken geleden haalde Van de Zandschulp nog de derde ronde op Indian Wells. Hij boekte daar een fraaie zege op de Canadees Félix Auger-Aliassime en verloor uiteindelijk van de Serviër Miomir Kecmanovic.

Eerder bleef ook Tallon Griekspoor in de eerste ronde steken in Miami. In het vrouwentoernooi wist Arantxa Rus evenmin een wedstrijd te winnen.