Tennisster Halep trekt zich vanwege spierscheuring terug in Miami

Tennisster Simona Halep heeft een spierblessure opgelopen en staat de komende weken aan de kant. De Roemeense, voormalig nummer 1 van de wereld, moest zich daarom terugtrekken uit het toernooi van Miami. Halep hoopt op tijd hersteld te zijn voor het gravelseizoen.

De 30-jarige Roemeense had naar eigen zeggen al last van haar linkerbeen sinds haar verloren halve finale in Indian Wells tegen de Poolse Iga Swiatek. “Toen ik aan het trainen was in Miami, voelde ik ineens een scherpe pijn in mijn linkerbeen”, schrijft Halep op Twitter. Een MRI-scan bracht een spierscheuring in haar dijbeen aan het licht.

Halep, winnares van Roland Garros 2018 en Wimbledon 2019, staat drie weken aan de kant. De huidige nummer 19 van de wereld mist de toernooien van Miami en Charleston en ontbreekt volgende maand ook in de Roemeense ploeg in de kwalificatieronde van de Billie Jean King Cup. “Ik ga alles doen om klaar te zijn voor het gravelseizoen.”

De als eerste geplaatste Aryna Sabalenka uit Belarus werd in Miami in de tweede ronde uitgeschakeld. Sabalenka, de nummer 5 van de wereld, verloor met 6-4 6-4 van Irina-Camelia Begu uit Roemeniƫ. De Britse US Open-kampioene Emma Raducanu moest het afleggen tegen Katerina Siniakova uit Tsjechiƫ: 6-3 4-6 5-7.

Bij de mannen trok de Italiaan Matteo Berrettini, de nummer 6 van de wereld, zich om onbekende reden terug voor het masterstoernooi in Miami.