Tweede training Formule 1 gaat door ondanks raketaanval op Djedda

De tweede vrije training voor de Grote Prijs van Saudi-Arabië is vrijdag een kwartier later begonnen dan gepland. De sessie zou om 18.00 uur Nederlandse tijd beginnen, maar de internationale autosportfederatie FIA heeft eerst de Formule 1-teams bijgepraat over de raketaanval op onder meer een complex van staatsoliemaatschappij Saudi Aramco. Dat ligt ongeveer 10 kilometer verwijderd van het circuit van Djedda.

Rebellen uit het zuidelijke buurland Jemen voerden tijdens de trainingsdag aanvallen uit met raketten en drones. Na een explosie was vanaf het racecircuit een enorme rookwolk te zien. De rebellen zijn Houthi’s die met hulp van Iran strijden tegen de machthebbers van Jemen, die onder meer worden gesteund door Saudi-Arabië.

Ondanks de dreigende situatie achtte de FIA het veilig genoeg om de tweede vrije training te laten starten.