Van Barneveld is de ster op avond die van Van Gerwen moest zijn

Het lukte Michael van Gerwen donderdagavond nét niet om de dartsfans in Ahoy te verblijden met een Nederlandse zege. Op de avond waarop ‘Mighty Mike’ wilde schitteren, ging de meeste aandacht in Rotterdam stiekem toch uit naar Raymond van Barneveld.

Uitgerekend vlak voor de opkomst van Van Gerwen (32) schreeuwde heel Ahoy nog ‘Barney Army’ richting het podium. Op dat podium stond Van Barneveld tijdens een kort interview – in een oranje trui – te genieten van de aandacht die hij kreeg, ook al was hij alleen in Ahoy om analyses te verzorgen.

Ook tijdens het analyseren boven in de arena werd Van Barneveld telkens toegezongen, waarna ‘Barney’ breeduit lachend zwaaide richting zijn fans. “Er zaten jongens op de tweede ring, die zijn nooit meer gestopt met zingen”, zei Van Barneveld (54).

“Dat doet toch wel wat met je, als je op die stellage staat te analyseren en mensen massaal je naam scanderen. Dat bezorgt je kippenvel. Het was vandaag toch heel anders, lekker ontspannen in je spijkerbroek en je niet hoeven voorbereiden op de wedstrijden. Maar toen ik het podium opkwam, ontplofte de zaal.”

Het geluid was werkelijk oorverdovend toen Van Barneveld voor een kort interview op het podium verscheen. Van Barneveld komt inmiddels niet meer in aanmerking voor deelname aan de Premier League.

Van Gerwen had gehoopt dat het ‘Barney Army’ zou verstommen naarmate de avond vorderde, maar de drievoudig wereldkampioen slaagde er zelf net niet in het publiek in extase te krijgen. Hij liet zich in de finale verrassen door Joe Cullen (6-5), die als hekkensluiter aan de zevende speelronde was begonnen.

“Om een Nederlander hier voor zijn eigen publiek te verslaan, is extra speciaal”, zei Cullen, die nog nooit in Ahoy had gestaan. “Ik keek er heel erg naar uit in deze arena te spelen, omdat de sfeer bijna nergens zo goed is als hier met allemaal mensen in het oranje. Drie of vier jaar geleden was de sfeer ongelooflijk toen Raymond hier speelde.”

Door de zege van Cullen eindigde de avond toch in een kleine anticlimax, zo moet ook Van Gerwen hebben ervaren. De vijfvoudig winnaar van de competitie verliet Ahoy zonder de schrijvende pers te woord te staan.

“Rotterdam, je was fantastisch vanavond. Bedankt voor alle steun. Ja, ik baal dat ik niet kon winnen voor jullie, maar Joe heeft het goed gedaan na een paar moeilijke weken. Ik weet hoe dat voelt en we gaan gewoon door”, schreef Van Gerwen later op sociale media, wetende dat hij een kans had laten liggen om zijn wederopstanding voor eigen publiek te onderstrepen.