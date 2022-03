Verstappen blijft zich afkeren van hitserie ‘Drive to Survive’

Max Verstappen is niet over te halen alsnog actief mee te werken aan de populaire Netflix-serie ‘Drive to Survive’. Hij reageerde bij de Grote Prijs van Saudi-ArabiĆ« in Djedda op uitspraken van directeur Stefano Domenicali van de Formule 1, die van alle coureurs een “constructieve medewerking” verlangt.

“Ik heb geen belangstelling. Het is gewoon niet mijn ding”, zei Verstappen in Djedda tegen de verzamelde pers. De wereldkampioen is niet te spreken over de manier waarop de coureurs in de serie worden weggezet. “Ze kiezen momenten uit en bewerken het op een manier die mij niet zint. Zo lieten ze lijken alsof Lando Norris een klootzak is, terwijl hij juist een hele fijne vent is.”

Verstappen wil best in gesprek met Domenicali, maar zijn mening staat vast. “Als je door de serie voor het eerst kennismaakt met de Formule 1 en nog niemand kent van de coureurs, dan krijg je meteen een verkeerd beeld van iemand. Bij mij is dat in het begin van de serie ook zo gegaan en daarmee hebben ze het verpest. Dat repareer je niet meer, zo ben ik”, aldus de coureur van Red Bull.

Hij zag aanvankelijk best wel de voordelen van de serie, die een hit is en veel jonge kijkers heeft getrokken. Volgens directeur Domenicali heeft Netflix met ‘Drive to Survive’ de populariteit van de Formule 1 enorm vergroot. “Ik heb mijn mening bijgesteld en wil er nu niet meer actief aan meewerken”, zei Verstappen. “Ze kunnen beter aan het einde van een seizoen een soort review maken. Dat zou ik wel leuk vinden om naar te kijken.”