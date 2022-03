Verstappen noteert tweede trainingstijd in gespannen Djedda

Max Verstappen heeft net als in de eerste training ook in de tweede vrije training voor de Grote Prijs van Saudi-Arabië de tweede tijd gereden. Opnieuw was Charles Leclerc de snelste in zijn Ferrari. Wereldkampioen Verstappen was 0,140 seconde minder snel in zijn Red Bull.

De tweede sessie ging met een kwartier vertraging door, ondanks een dreigende situatie in Djedda. Al tijdens de eerste training voerden rebellen uit Jemen een raketaanval uit op een complex van het staatsoliebedrijf Aramco, op zo’n 10 kilometer afstand van het circuit. Een grote rookwolk was te zien boven de racebaan.

De organisatie van de Formule 1 zocht contact met de autoriteiten en praatte voor aanvang van de tweede training de teammedewerkers en de coureurs bij. De conclusie was dat het veilig genoeg is om te blijven racen, ook in de rest van het weekeinde.

Carlos Sainz reed in zijn Ferrari de derde tijd. De Spanjaard was iets meer dan één tiende langzamer dan Verstappen, die de training ook gebruikte om zoveel mogelijk ronden in racetempo te rijden. De Limburger kwam tot 23 rondjes.

Leclerc en Sainz moesten hun sessie voortijdig afbreken. Beiden raakten tijdens een van hun rondjes de muur langs het smalle circuit. Leclerc won afgelopen zondag de openingsrace in Bahrein. Verstappen lag tweede in die race, maar viel drie ronden voor het einde uit met een mankement aan het brandstofsysteem.