Zwembond laat functie van technisch directeur vervallen

De Nederlandse zwembond laat de functie van technisch directeur vervallen. Er komt geen opvolger van André Cats, die is vertrokken bij de KNZB om directeur topsport van sportkoepel NOC*NSF te worden. De bond gaat verder met vier topsportmanagers.

De KNZB heeft Sjors Lommerts aangesteld als manager topzwemmen. Hij is vanaf 1 mei op organisatorisch gebied verantwoordelijke voor de topsportprogramma’s wedstrijdzwemmen en de paralympische zwemploeg. Mark Faber blijft als bondscoach sportinhoudelijk verantwoordelijk.

Vorig najaar had de KNZB voormalig bondscoach Arno Havenga al aangesteld als manager topwaterpolo. Nancy Roza en Annerieke Wolf hebben al enige tijd de topsport voor respectievelijk schoonspringen en synchroonzwemmen onder hun hoede.

“We hebben voor deze constructie gekozen omdat we al langer in de gaten hadden dat met name alle organisatorische werkzaamheden van de technisch directeur eigenlijk niet door één persoon zijn in te vullen”, zegt Aschwin Lankwarden, algemeen directeur van de KNZB. “Met de aanstelling van Arno Havenga voor het waterpolo liepen we al vooruit op het idee om verschillende taken van het technisch directeurschap over meerdere mensen te verdelen.”