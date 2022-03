Golfer Wil Besseling heeft een aardige sprong gemaakt in het klassement op de Qatar Masters, een toernooi uit de DP WorldTour. De Noord-Hollander kwam in de derde ronde uit op 70 slagen, 2 onder par. Daarmee kwam zijn totaal na twee eerdere rondes van 71 op 4 onder par. Besseling klom naar de gedeelde elfde plaats in Doha.

Besseling, die vier birdies en twee bogeys liet noteren, heeft een achterstand van vier slagen op de leiders: de Engelsman Matthew Jordan en de Pool Adrian Meronk.