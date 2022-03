Hamilton valt al af in eerste deel kwalificatie

Formule 1-coureur Lewis Hamilton heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede fase van de kwalificatie van de Grote Prijs van Saudi-Arabië. De zevenvoudig wereldkampioen was daarvoor in het eerste deel in zijn Mercedes te langzaam. Dat betekent dat de Brit zondag in het achterveld van start moet gaan.

“Het spijt me jongens”, sprak Hamilton in de richting van zijn team, nadat duidelijk was dat hij niet tot de vijftien beste coureurs behoorde. Hij realiseerde de zestiende tijd. Het was de eerste keer sinds de Grote Prijs van Brazilië in 2017 dat de Britse coureur werd uitgeschakeld in Q1.

Opvallend was dat George Russell, teamgenoot van Hamilton, de vierde tijd reed.