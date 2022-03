Higuita zesde leider in Ronde van Catalonië

De Colombiaanse wielrenner Sergio Higuita heeft op de voorlaatste dag de leiderstrui veroverd in de Ronde van Catalonië. De renner van Bora-hansgrohe werd in de sprint om de dagzege geklopt door zijn medevluchter Richard Carapaz, de Ecuadoraan van Ineos-Grenadiers. Op 48 seconden eindigde de Australiër Kaden Groves als derde. Hij won de sprint van een eerste grote groep, waarin ook Sam Oomen en Wout Poels finishten.

Higuita, die de Portugees João Almeida van de eerste plaats stootte, is al de zesde leider in de zevendaagse rittenkoers die zondag eindigt. Dat gebeurt in Barcelona waar de olympische berg Montjuïc zes keer moet worden beklommen.

Carapaz, de olympisch kampioen van Tokio, staat nu tweede in het klassement op 16 seconden van Higuita. Poels is de nummer 6 op 1 minuut en 10 seconden.

Carapaz en Higuita begonnen hun solo in de bergen op ruim 130 kilometer voor de finish, na eerdere pogingen van onder meer het Jumbo-Visma-duo Steven Kruijswijk en de Australiër Rohan Dennis. In eerste instantie was Luke Plapp metgezel van de twee Zuid-Amerikanen, maar de ploeggenoot van Carapaz hield het voorin niet vol en zou de etappe niet uitrijden. Almeida slaagde er met zijn ploeg UAE Team Emirates niet in het tweetal te achterhalen. De Portugees had vrijdag de leiderstrui veroverd nadat hij een dag eerder al ritwinnaar was geweest.

Voor Carapaz was het de tweede overwinning van dit jaar. In februari werd hij de tijdritkampioen van zijn vaderland Ecuador.