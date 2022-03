Kyrgios mept Roeblev van de baan in Miami

Tennisser Nick Kyrgios heeft de als vijfde geplaatste Andrej Roeblev in de tweede ronde van het mastertoernooi van Miami uitgeschakeld. De Australiƫr die op een wildcard startte in Florida rekende in twee sets af met de Rus: 6-3 6-0.

Kyrgios, die eerder op de dag nog een boete kreeg van 25.000 dollar vanwege wangedrag tijdens het masterstoernooi in Indian Wells, was in 52 minuten klaar met de Russische nummer 7 van de wereld. Roeblev won dit jaar al twee ATP-toernooien en in Indian Wells kwam hij tot de halve finale.