Leclerc ook in derde training iets sneller dan Verstappen

Charles Leclerc was in zijn Ferrari ook in de derde training van de Grote Prijs van Saudi-Arabië in de Formule 1 net iets sneller dan Max Verstappen. De Monegask kwam tot 1.29,735, het verschil met Verstappen was 0,033. Sergio Pérez, de Mexicaanse teamgenoot van Verstappen bij Red Bull, realiseerde de derde tijd.

In beide trainingen van vrijdag was Verstappen ook de op één na snelste, achter Leclerc.

Het was even twijfelachtig of de coureurs nog zouden gaan racen, na een raketaanval vrijdag op een oliedepot in de buurt van het circuit in Djedda. De autoriteiten verzekerden echter dat de situatie veilig is.

Verstappen viel vorige week in de openingsrace in Bahrein kort voor het einde uit.

De kwalificatie in Djedda is later zaterdag.