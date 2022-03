Medvedev verslaat Murray in twee sets in Miami

Daniil Medvedev heeft op het masterstoernooi van Miami Andy Murray in twee sets verslagen. Het werd 6-4 6-2 voor de nummer 2 van de wereld.

De als eerste geplaatste Medvedev (26) gunde Murray in de tweederondepartij geen enkel breakpoint en maakte het in anderhalf uur af. Het is al de zesde keer dit seizoen dat Murray (34), de mondiale nummer 85, in de tweede ronde verliest.

Murray, die in Miami weer herenigd is met coach Ivan Lendl, had in de eerste ronde de Argentijn Federico Delbonis verslagen.

Vorig jaar werd het toernooi van Miami verrassend gewonnen door de Pool Hubert Hurkacz.