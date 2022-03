Poolse tennisster Swiatek na zege nieuwe nummer 1 van wereld

De Poolse tennisster Iga Swiatek is de nieuwe nummer 1 van de wereld. Ze passeert Ashleigh Barty, de Australische die afgelopen week haar afscheid aankondigde.

De 20-jarige Swiatek had een zege in de tweede ronde van het toernooi van Miami nodig om Barty af te lossen. Ze gunde de Zwitserse Viktorija Golubic slechts twee games 6-2 6-0.

“Dit is een bijzonder moment voor me”, zei de speelster die in 2020 Roland Garros won. “Ik wist dat ik deze wedstrijd moest winnen om de nieuwe nummer 1 te worden. Dat maakte deze wedstrijd heel anders, maar het is me gelukt.”

De 25-jarige Barty vertelde woensdag dat ze een punt zet achter haar loopbaan. “Ik heb de fysieke drive niet meer, de emotionele honger en alles wat nodig is om jezelf uit te dagen op topniveau. Ik ben klaar”, zei de 25-jarige speelster uit AustraliĆ«. “Het is de eerste keer dat ik het hardop zeg en het is lastig om te zeggen. Maar ik ben blij en ik ben er zo klaar voor.”