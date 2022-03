Bergsma op weg naar schaatsploeg Jumbo-Visma

Schaatser Jorrit Bergsma staat op het punt om Team Zaanlander van coach Jillert Anema te verruilen voor Jumbo-Visma. De 36-jarige Fries onthulde twee weken geleden na de wereldbekerfinale in Thialf al te overwegen weg te gaan bij Anema, met wie hij jarenlang samenwerkte.

Volgens de website schaatsen.nl heeft Bergsma inmiddels een akkoord bereikt met Jumbo-Visma, maar een woordvoerder van de ploeg van coach Jac Orie laat weten dat nog geen handtekeningen zijn gezet. “We zijn met hem bezig, dat is geen geheim. Maar wij brengen het pas als het definitief is.”

Bergsma veroverde op de Olympische Spelen van 2014 in Sotsji goud op de 10 kilometer. Vier jaar later moest hij op de langste afstand genoegen nemen met zilver achter de voor Canada uitkomende Ted-Jan Bloemen. Bergsma heeft ook olympisch brons op zak, in 2014 behaald op de 5000 meter. Bij de Winterspelen van vorige maand in Beijing greep hij naast de medailles op de 5000 (vijfde) en 10.000 meter (vierde), de massastart (negende) en ploegachtervolging (vierde).

Jumbo-Visma zag de allrounders Patrick Roest en Marcel Bosker onlangs overstappen naar Team Reggeborgh. Sven Kramer sloot in Beijing zijn schaatscarrière af. Met Bergsma wil Orie weer een schaatser voor de lange afstanden binnenhalen. Het is de bedoeling dat de stayer voor Jumbo-Visma ook marathons gaat rijden.

Bergsma zei onlangs dat hij op “een splitsing” in zijn carrière staat. “Misschien is het wel een moment om te gaan kijken bij een andere ploeg.”