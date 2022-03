Eritrese wielrenner Girmay verrast met winst in Gent-Wevelgem

De Eritreër Biniam Girmay heeft de Vlaamse wielerkoers Gent-Wevelgem gewonnen. De renner van Intermarché – Wanty – Gobert was na 248 kilometer de snelste van een kopgroep van vier renners, die net uit de greep van het peloton bleef. De Fransman Christophe Laporte werd tweede, de Belg Dries Van Gestel derde. Diens landgenoot Jasper Stuyven bleef naast het podium.

Girmay (21) is de eerste Afrikaanse winnaar van Gent-Wevelgem. Hij toonde de laatste weken al vorm met de twaalfde plaats in Milaan-Sanremo en de vijfde in de E3 Classic.