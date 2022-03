Golfer Besseling valt net buiten top 20 in Qatar Masters

Golfer Wil Besseling heeft zich in de laatste ronde van de Qatar Masters niet bovenin kunnen handhaven. De Noord-Hollander zakte door een slotronde van 74 slagen (2 boven par) van de elfde naar de gedeelde 21e plaats in het eindklassement. Besseling speelde wisselvallig in zijn vierde omloop op de golfbaan van Doha; hij noteerde vier birdies, maar zette er zes bogeys tegenover.

Daan Huizing, de tweede Nederlander in Qatar, was al na de eerste ronde afgehaakt door een rugblessure. De Nederlander vertelde op Instagram dat de rugklachten waren veroorzaakt door de slechte matrassen in zijn hotel. Hij hoopt er over drie weken bij zijn volgende toernooi op de DP World Tour weer bij te zijn.

De zege in de Qatar Masters ging naar de Schot Ewen Ferguson, die met één slag minder eindigde dan de Amerikaan Chase Hanna. De 25-jarige Ferguson boekte zijn eerste zege op de tour.