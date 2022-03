Hamilton ploetert en heeft ‘heel veel werk te doen’

Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton heeft “heel veel werk te doen” na zijn matige optreden in de Grote Prijs van Saudi-Arabië. De Formule 1-coureur van Mercedes eindigde op het circuit van Djedda als tiende, goed voor 1 punt in het wereldkampioenschap. “Ik heb het maximale eruit gehaald, maar meer zat er niet in. Het is wat het is en ik weet nu dat ik behoorlijk wat snelheid tekort kom”, aldus de Brit.

Hamilton beleefde zaterdag zijn slechtste kwalificatie sinds de Grote Prijs van Brazilië in 2017. Hij viel al uit na de eerste sessie en moest de race op zondag starten vanaf de vijftiende plaats. De Brit wist wel wat posities op te schuiven en lag op een bepaald moment zelfs even zesde, maar na zijn enige pitstop viel hij terug en zat er niet meer in dan de tiende plaats. “Het was allemaal niet geweldig, maar we moeten door.”