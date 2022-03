Italiaanse wielrenner Colbrelli na hartritmestoornis weer thuis

De Italiaanse wielrenner Sonny Colbrelli is weer thuis. De Europees kampioen en meest recente winnaar van Parijs-Roubaix zakte maandag in elkaar na de eerste etappe van de Ronde van Catalonië, waarin hij als tweede was gefinisht achter de Australiër Michael Matthews. Colbrelli moest gereanimeerd worden en werd daarna opgenomen in het ziekenhuis van Girona.

De 31-jarige renner van Bahrain-Victorious onderging in het ziekenhuis allerlei onderzoeken, om te achterhalen waar zijn hartproblemen vandaan komen. Colbrelli bleek te maken te hebben gehad met een hartritmestoornis. De Italiaan kreeg zaterdag van de artsen toestemming om terug naar Italië te gaan. Colbrelli wordt daar de komende dagen verder onderzocht.

“Iedereen van Bahrain-Victorious wenst Sonny een spoedig herstel, omringd door de liefde van zijn familie’́’, staat in de verklaring die de ploeg zondag verspreidde. Colbrelli, vorige maand tweede in Omloop Het Nieuwsblad, stapte onlangs vanwege bronchitis af in Parijs-Nice en sloeg om die reden ook Milaan-Sanremo over.