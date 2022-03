Leclerc geniet van ‘hard maar fair’ racen tegen Verstappen

Charles Leclerc was na de Grote Prijs van Saudi-ArabiĆ« kapot. De coureur van Ferrari had zich de hele race in het zweet gewerkt om Max Verstappen van zich af te houden. Op vier rondjes van het einde kwam de wereldkampioen er alsnog langs en moest hij zich tevreden stellen met de tweede plaats. “Het was net niet genoeg en ik ben uiteraard teleurgesteld dat ik niet heb gewonnen, maar ik heb wel genoten van de race. Het was hard, maar fair. Elke race zou zo moeten zijn”, zei Leclerc.

“Ik was sneller in de bochten, maar Max op de rechte stukken. Ik heb zelden zo tot het uiterste moeten gaan, het was extreem moeilijk om Max van me af te houden. Het was constant racen op de limiet, maar wel met respect voor elkaar”, aldus de coureur uit Monaco, die na twee races de fiere leider is in het kampioenschap van de Formule 1 met 45 punten. Zijn Spaanse teamgenoot bij Ferrari, Carlos Sainz, staat tweede met 33 punten en Verstappen is de nummer 3 met 25 punten.