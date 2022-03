Poels stapt af tijdens slotetappe Ronde van Catalonië

Wielrenner Wout Poels heeft de Ronde van Catalonië vanwege maagproblemen niet kunnen uitrijden. De 34-jarige Limburger, die op de zesde plaats stond in het algemeen klassement, stapte vroeg in de slotetappe af. Volgens zijn ploeg Bahrain-Victorious heeft Poels last van zijn maag.

De klimmer had na zes etappes 1 minuut en 10 seconden achterstand op de Colombiaanse klassementsleider Sergio Higuita. De slotrit gaat over bijna 140 kilometer, met start en finish in Barcelona. De renners moeten in de slotfase zes keer de Montjuïc beklimmen.

Poels won vorige maand de Spaanse rittenkoers Ruta del Sol. In Parijs-Nice eindigde hij op de vijftiende plaats.