Ricciardo moet naar achteren op startopstelling in Saudi-Arabië

Formule 1-coureur Daniel Ricciardo moet voor straf naar achteren op de startopstelling voor de Grote Prijs van Saudi-Arabië. De Australiër van McLaren hinderde de Fransman Esteban Ocon (Alpine) in de kwalificatie op zaterdag. De stewards besloten hem een gridstraf te geven.

Ricciardo had zich als twaalfde gekwalificeerd. In principe moet hij drie plekken naar achteren, maar omdat Mick Schumacher (veertiende in de kwalificatie) vanwege een zware crash niet kan racen in Djedda, staat de Australiër op de veertiende startplek. Hij heeft zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton schuin achter zich staan op de vijftiende plaats.

Max Verstappen begint de tweede GP van het seizoen vanaf de vierde plek. Zijn Mexicaanse teamgenoot Sergio Pérez staat om 19.00 uur op poleposition in de Red Bull.